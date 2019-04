Ómnibus de Cutcsa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Sr. Salgado, a Ud. que es presidente de la empresa de transporte más grande de Montevideo, le voy a pasar unos detalles a corregir que mejorarían su funcionamiento.



Muchas veces pasan 2 coches juntos; numero 181, 116, 121, 101, 100, etc. ¿Qué le parece si los larga con una separación de 3 minutos uno de otro?, sería más efectivo y el usuario tendría más oportunidades.

Además si todavía no se dio cuenta, las empresas privadas tienen solo conductor. O sea que pagan un sólo sueldo acrecentado y no está un Sr. sentado aburriéndose y cobrando un sueldo al santo botón.



¿El boleto a $ 38 no le parece algo oneroso? Si el precio fuera la mitad, los conductores de coches llegarían a sus destinos en ómnibus por barato y por no tener que estacionar lejos, descongestionando el centro y aquellos ómnibus que llegaban vacíos, llegarán mas llenos con el mismo consumo de combustible. Por consiguiente tendría sus lamentados 2 millones de boletos no vendidos.



Ya de paso fíjese de acomodar los tiempos porque con los juegos de Martínez, las calles son un tapón. Espero que su sector coordinador de tránsito piense un poco.