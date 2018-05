Ómnibus y bicicletas

@|El martes, decidí cambiar la rutina y trasladarme al Centro de Montevideo en bicicleta. De noche, me sorprendió una intensa lluvia, por lo que se me ocurrió volver en ómnibus.



Sin embargo, cuando subí con mi bicicleta a un 300, el conductor y el cobrador empezaron a prepotearme al unísono. Argumentaron que el ómnibus se iba a llenar -cuando estaba prácticamente vacío y ya eran pasadas las 19:30 horas-, y algo sobre que el inspector estaba próximo. En definitiva, no hicieron caso a mis ruegos, y se rehusaron a reanudar la marcha hasta que me bajara, dejándome a la intemperie sin necesidad alguna.



Revisé las páginas web de las compañías de ómnibus urbanos de Montevideo, y ninguna menciona prohibición alguna de llevar bicicletas. Tampoco hay mención alguna del tema en las páginas web de la Intendencia de Montevideo, ni a favor ni en contra. En particular, no figura en la normativa del programa “Montevideo en Bici”, que sí detalla el uso de bicisendas y la construcción de bicicletarios.



Le ruego al Intendente de Montevideo, que tanto habla de promover el transporte público, que por favor tome cartas en el asunto. No importa si hay lluvia, o se pincha una rueda, o se esguinza una pierna, los ómnibus deberían ser aptos para bicicletas.