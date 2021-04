No se olviden de nosotros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Generación olvidada...



Leo en vuestra edición del pasado 7 de Abril, las quejas de quien, teniendo entre 70 y 79 años, se siente olvidado por los vacunadores y solicita que se acuerden de él y no lo excluyan.



¿Y nosotros, los que somos más viejitos?



Yo ya he vivido 88 primaveras y hace más de un mes me anoté para vacunarme y nadie se contactó conmigo, ni para saludarme.



Yo también les digo: ¡no nos olviden, nos alegraría que se acuerden de nosotros! Un saludo cariñoso de un abuelo.