@|Concuerdo con lo dicho en la carta publicada días atrás, donde un jubilado se queja por el incumplimiento de la promesa que el injusto IASS se derogaría al asumir el gobierno.



Yo agrego que el Señor Presidente se ha olvidado de este tema, porque los jubilados no hacemos ruido, no vamos a la Plaza Independencia con bombos y platillos para efectuar nuestros reclamos, como hacen los gremios y son escuchados.



Pero somos muchos miles que votamos en las elecciones y no olvidamos las promesas incumplidas.



Mientras tanto, seguimos sufriendo por tener que pagar ese impuesto que tanto nos limita económicamente y que fue creado por otro gobierno insensible que ayudamos a desplazar.



No lo olvidemos...