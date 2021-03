Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En este remolino de vacunas y páginas colapsadas, por un país asustado frente a una epidemia que no terminamos de entender, estamos los olvidados de Salinas.



Tengo 57 años, tuve Covid-19 en enero, y tengo mi cédula bloqueada para darme la vacuna. ¡Me hice un test de anticuerpos y no tengo! Mi médico dice que debo vacunarme. Intento vía comisión directa de la mutualista y me piden comunicarme con el Ministerio de Salud Pública… y no hay respuesta. Mandé mail y tampoco me respondieron. Como yo, somos muchos uruguayos que tuvimos Covid-19 y no nos quieren vacunar hasta los 6 meses…



¿Dónde está nuestro derecho a acceder la vacuna?