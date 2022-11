Ollas populares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Y siguen las irregularidades cometidas por la Coordinadora Popular y Solidaria. Y hablamos de hechos comprobados, no de relatos...



Hay actas, remitos, declaraciones y testimonios que tiene el Mides para comprobarlo.



Todo eso causa una gran indignación, sin duda.



Parece que había una olla que vendía los alimentos y que incluso muchos insumos terminaron en comida para perros.



Entonces, ¿de qué hambre me hablan? ¡Qué vergüenza!



Y pensar que todo comenzó en setiembre, cuando la CPS convocó a una marcha por Montevideo diciendo que el Estado estaba “ausente” en el combate a la desnutrición. Lo que no se imaginaron era que el Mides iba a ir hasta el hueso!!!



Y cuando el Ministerio comenzó la investigación se abrió la caja de Pandora.



Como ciudadana me parece correcto que se controle el destino del dinero de mis impuestos, pero lo más importante es que no se lucre con la comida de la gente.