@|Las ollas populares no tienen su origen con la pandemia.



Aparecen en la historia de nuestro país durante la dictadura (1973 - 1985). Luego, en el año 1983, con el “quiebre de la tablita”. También vuelven a aparecer con la crisis de 2002, donde toma gran protagonismo la Coordinadora de Ollas Populares apoyada por la Intendencia de Montevideo, algunos privados, particulares y otras organizaciones con el fin de paliar la profunda crisis económica que afectó nuestro país.



Y vuelven a estar en la palestra con la pandemia, año 2020. A partir de la declaración del gobierno de la emergencia sanitaria por el Covid-19, resurgieron las ollas populares en todo el país, que fueron una herramienta para enfrentar la crisis que se produjo a causa de este flagelo que afectó a nivel mundial. Actores sociales, barriales, estudiantiles, religiosos, sindicales e incluso algunos políticos contribuyeron con esta herramienta.



Pero todo tiene que tener un control, sin duda cuando se trata del dinero de todos los uruguayos. Y para eso está el Mides.



Así fue que a partir de un reclamo de la Coordinadora de Ollas Populares de que faltaba comida, el organismo del Estado comenzó a realizar una investigación, como corresponde.



Primero pidiendo datos que no llegaron en tiempo y forma y a medida que se seguía investigando iban apareciendo más irregularidades...



Parece que de la lista de la Coordinadora surge que “al menos 68 (ollas o merenderos) no funcionaban o nunca funcionaron”. Que además se “inflaban” los números (cantidad de porciones servidas).



Por otro lado, parece que las ollas y merenderos atendidos por la Coordinadora recibían menos alimentos que los que tenían asignados. Y lo más indignante es que si bien algunas ollas ya no estaban funcionando, recibían los insumos y los vendían. ¡Vergonzoso!



Esta información que recabó el Mides se basa también en más de 50 testimonios.



Y hay más...



Resulta que a algunos encargados de las ollas los obligaban a ir a los plenarios con un fin político partidario, so pena de no recibir los alimentos. O sea, algunas ollas funcionaban como comités de base.



Otro de los testimonios que leí comentó que cuando el Mides comenzó a pedir los datos, la Coordinadora “inflaba” los números!!! El testigo informó que de 189 - 200 platos que tenía, la Coordinadora registró 230 - 240.



Hay más testimonios que espero la Justicia se encargue de estudiar y aclarar. Esta situación es indignante!!!



No se puede jugar con el dinero de la gente y mucho menos con los alimentos.



Si hubo delito los responsables deben ser penados!!!



Como ciudadana que paga puntualmente sus impuestos exijo que esta gente se haga responsable de sus actos.



Es un hecho muy grave que no se puede dejar pasar.