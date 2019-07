Oligarquía y pueblo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|"Compartir esta fórmula supone salir a disputarle a la derecha, en su máxima expresión, las conquistas que hemos trabajado frente a un brutal proyecto neoliberal que empieza con Lacalle y su frontera la tiene en Manini”. Estas fueron las palabras de la candidata a la Vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, Graciela Villar, días pasados. Y dijo además, que por un lado está la “oligarquía” y por el otro el “pueblo”.



Definición de oligarquía: sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. En la actualidad, el término oligarca suele utilizarse para hacer referencia a los millonarios, los latifundistas y los dueños de propiedades.



¿Cree Sra. Graciela Villar que aún quedan latifundistas en nuestro país cuando su gobierno vendió en esta última década a capitales extranjeros cinco millones de hectáreas? ¡Pero por favor! ¿Millonarios? En fin...

Pueblo: conjunto de personas de un lugar, región o país. Gente común y humilde de una población.



La pregunta es: ¿por qué Ud. es tan radical?



Yo Sra., soy una ciudadana de este país, del pueblo, nos soy millonaria, ni latifundista, y sin embargo no me gusta lo que Ud. predica.



Creo que lo único que logra es crear más resentimiento.



Sra., su gobierno ha hecho las cosas muy mal. No hay trabajo, no hay seguridad, no hay educación, y la verdad creo que su programa está agotado.



Los uruguayos del pueblo estamos cansados de vivir resolviendo con nuestros impuestos los desastres que ustedes han causado: Pluna, Ancap, Regasificadora, Aratirí, etc.



Lo que se observa en nuestra sociedad es una gran indigencia que sobrevive con la limosna que le da el Estado; que no trabaja, no estudia, no sale adelante y no lo va a hacer porque ustedes les dieron el pan pero nunca les enseñaron, porque no supieron o no les interesó, a trabajar. ¿A ellos se refiere Ud. cuando habla de pueblo?



Durante todos estos años fuimos “gobernados” por el Pit Cnt; así estamos.

La culpa de este resultado no es ni de la oposición ni del pueblo, que ya no da más de pagar impuestos y trabajar para mantener un Estado parásito. Acá no hay cuco, el pueblo está levantando la mira porque no le gusta lo que está viendo y está necesitando un cambio. Quiere que los jóvenes no se vayan a buscar el futuro en otras tierras. Quiere un Estado eficiente. Quiere gente capaz para gobernar nuestro país. ¡Buenos y legítimos profesionales que sepan lo que hacen! ¡No se puede gobernar si no se está preparado! Quedó más que demostrado... ¡Queremos aire fresco!



Cuando teníamos viento a favor, resultó todo muy fácil, pero cuando la cosa se puso difícil todo se complicó. Por eso, ¡basta de improvisaciones, por favor! Estamos cansados, agotados.



A los uruguayos que todos los días nos levantamos para ir a trabajar y luchar por el futuro de nuestros hijos, nos urge un Uruguay con futuro.



Ahhh y no nos asustan los cucos... ya estamos grandes...