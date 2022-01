Oligarquía y golosinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los otros días se comentó que los Sres. Pereira y Olesker estaban de vacaciones en el Este del País, y ante algunas críticas, ambos contestaron que no le veían ningún problema ir a la playa de José Ignacio o comprar dulces, golosinas, en Solanas. Me parece muy bien que concurran; demuestran que los trabajadores pueden ir y también los oligarcas.



Hace 50 años que dicen lo mismo. Terminen con el verso de que sólo los oligarcas pueden ir a Punta del Este. Demostraron que todo lo que dicen es falso, al igual que los comentarios sobre 135 artículos de la LUC; principalmente en temas de arrendamiento, seguridad, educación, etc. con argumentos mentirosos.



Pero estos artículos son una pantalla, porque lo único que les importa son los artículos que refieren a los piquetes y huelgas ya que el Pit Cnt prometió que no iba a permitir perder los derechos conquistados durante 30 años en la Intendencia de Montevideo y durante 15 años con el Gobierno Nacional que cogobernaron con el Frente Amplio.



Hay que recordar el episodio sucedido tiempo atrás, cuando 50 trabajadores, que ni sabían el motivo, cerraron la calle en el puerto de Montevideo perjudicando a otros trabajadores (choferes de camiones, sus familias, empleados del puerto, despachantes de Aduana, exportadores, barcos etc.). Por suerte rápidamente se solucionó, contrariando al Pit Cnt y su socio el Frente Amplio.



¡Cuidado ciudadanos uruguayos, que el Partido Comunista y la izquierda radical son los que mandan en el Frente Amplio! Porque no sólo les gustan las golosinas de Solanas, también las que piensan que hay en la Torre Ejecutiva.