Ojalá sirva

@|El día 5 de enero pagué en la oficina del Correo de Minas la tarifa por una carta certificada con destino a Madrid: 350 pesos, es decir, 12 dólares (¿existe un correo más caro en el mundo?).



El “seguimiento” en la web del Correo señala que la carta en cuestión salió a destino el día 12, es decir, una semana después de haber ingresado en la oficina de Minas, a 120 kilómetros de Montevideo.



¿Y después? No se sabe: los 350 pesos que cuesta certificar una carta, no incluyen más “seguimiento” que ese: lo dice el recibo.



No estoy culpando al Correo de Minas, que conste. Sólo señalo el disparate, el abuso. De repente sirve para mejorar el servicio.