¡Oh argentinos!

@|El pueblo argentino está literalmente encerrado, ya que con la devaluada moneda se les hace casi imposible salir a cualquier país.



La gota que faltaba se dio ahora; el gobierno prohibió el pago en cuotas de todos los servicios (pasajes, hoteles, etc.) que se abonen en el exterior.

Esto quiere decir que si un ciudadano quisiera comprar un boleto de avión por ejemplo a España, o a Punta, lo tendrá que hacer en un pago.



Si eso no se parece a Cuba o Venezuela, está por parecerse.



El argentino medio que podríamos esperar, ya no vendrá, porque a lo caro que les sale venir, le sumaron que sea todo al contado...



Vamos a terminar como dijo Bolsonaro, poniéndoles un impuesto al que quiera ir a Argentina.



¡Cómo va a funcionar así el Mercosur!