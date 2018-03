Ofensa a la naturaleza

@|En un concurrido y luminoso espacio, próximo al Obelisco y frente al Hospital Pereyra Rossell, en el cantero central de Bvar. Artigas, luce su armoniosa figura un árbol de hibisco.



Está rebosante de flores de un color rosa pálido, tal parece una enorme copa que se ofrenda a los que viven allí o a los que simplemente pasamos.

Cuesta creer que existan manos anónimas que confundan tan bello regalo de la naturaleza con un depósito de basura. Sus verdes y floridas ramas contienen cajas de cartón, envoltorios de diarios y todo tipo de deshechos. Inclusive, como parece que no tuviesen lugar suficiente, otras manos irreverentes colocan bolsas con basura al pie de este hermoso ejemplar del reino vegetal.



Próximo al lugar, hay contenedores puestos por la Intendencia para, allí sí, colocar la basura.



Pienso que quienes llevan a cabo estos actos, que me animo a catalogar de sacrílegos, no sienten el más mínimo respeto por la ciudad en que todos vivimos.