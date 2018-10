El odio instituido

@|Él está a favor de la violencia, de la tortura. Dice que desfalca al Estado cuando puede. Considera que las minorías tienen que curvarse ante las mayorías. Daría un golpe de Estado si asumiera el poder, porque cree que el Congreso Nacional no funciona, no sirve para nada. Opina que “sólo cambia algo en un país cuando se empieza una guerra civil. Se declara racista, y homofóbico.



Señoras y señores, este político, que fue varias veces elegido diputado federal, se llama Jair Bolsonaro. Y no cabe ninguna duda de que generó un maremoto en las elecciones brasileñas. Según las encuestas, en este momento él posee un 35 % de la intención de voto y, por lo tanto, se coloca primero, lo que le aseguraría un lugar para la segunda vuelta.



Ha llamado la atención cómo mucha gente lo apoya a pesar de su afronta a la sociedad a través de un odio, que si fuera llevado a las estructuras de poder, dejarían al país en una situación muy delicada, en todo lo relacionado a la violencia y a la vulnerabilidad de los derechos ciudadanos durante un posible mandato suyo.



Creo que esta situación política de inestabilidad y desaliento es reflejo de una sociedad polarizada. Muchos de los que se identifican con su discurso de intolerancia lo ven como necesario para realizar cambios, como un salvador. Pero la mayoría de la sociedad está sobrecogida porque percibe que se vienen tiempos borrascosos.



Parece increíble que en la historia humana se repitan estas coyunturas, como lo fue en una época pasada la guerra civil española. Dos bandos mortalmente divididos, el poder organizado para aniquilar al enemigo y nadie cede ni un centímetro.