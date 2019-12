Ocurrió en calle Oviedo... porque sí

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Comparto un hecho que vivencié en calle Oviedo (Malvín, Montevideo). Intrascendente, si se lo compara con robos o pérdida de vidas. Relevante si lo consideramos desde la perspectiva de los sujetos sociales que estamos formando y desde la educación familiar.



En la tarde del domingo 24 de noviembre, observé como un adolescente, que pasaba por la vereda acompañado por otra adolescente, se colgó del cartel con la dirección de mi casa que estaba atado en la reja y le hizo fuerza hasta romperlo. Salí y me dirigí a ellos en la vereda preguntándole a él por qué lo había hecho. “Porque sí”, fue su respuesta con actitud displicente, molesto por ser observado y alegando que no tenía dinero para pagar lo que había roto.



En la puerta de la torre en donde vive la chica -quien manifiesta intención de pagar el cartel que rompió Facundo, su novio- acordamos que le pasaré el presupuesto al número de teléfono que me dan; seguramente es de Facundo, porque cortó en las dos oportunidades que llamé y tampoco dio respuesta al mensaje que dejé.



Su vestimenta, sana, limpia, moderna, su prolijo corte de cabello y caravanas en ambas orejas, dan cuenta de un adolescente de quien alguien se hace cargo, al menos en su imagen. En formación en valores y en ciudadanía, es notorio que no. Si sus padres, familia y trayectoria educativa no han logrado educarlo para vivir en sociedad, ni hacerlo responsable de sus actos, entristece concluir que estamos formando algunos ciudadanos como Facundo, que viven y actúan “porque sí”.