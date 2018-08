Ocurre en Parque del Plata

@|La semana del 18 de julio tuve la triste experiencia de ver un intento de robo. Estando en Parque del Plata, a las 17:30 hs, veo pasar unos individuos muy delgados, como 1.80 metros de alto, que me llamaron la atención y veo que se mandan para una casa. Llamo inmediatamente al 911 y les aviso de la situación.



Mientras, empezamos a escuchar golpes tales como roturas varias (rejas, postigos o puertas), insisto con el 911 y pocos minutos después llegan dos patrulleros, se mandan para los fondos de la casa pero evidentemente uno de ellos los debe haber visto y huyeron. Durante un buen rato los patrulleros estuvieron dando vueltas por la zona tratando de agarrar a estos tipos pero no tuvieron suerte.



De todo el procedimiento, lo único que me pareció que faltó fue más policías, que si hubieran sido más (eran 1 hombre y dos mujeres) tal vez habrían podido revisar los fondos de las casas donde indudablemente estos ladrones se escondieron. También faltó un apoyo con perros (K9) que habría sido sin duda una gran ayuda.



Para no ser muy extenso y resumiendo, en Parque del Plata (donde vive el Ministro del Interior Eduardo Bonomi) se están dando una gran cantidad de robos a viviendas vacías (muchas no tienen alarma ni seguros) en la zona Sur del balneario y también en la Norte. Los funcionarios hacen un esfuerzo por contener y detener a los malvivientes pero evidentemente hay carencias que superar.



Si se sabe que hay una oleada de hurtos a viviendas en una zona, debería haber un refuerzo policial importante en la misma para tratar de atrapar a los ladrones, tener móviles de civil (incógnito) y un apropiado plantel de perros que apoye los operativos de búsqueda y arresto como hay en otros países.



Podría el Ministerio conformar un equipo móvil para estos operativos que según y a demanda los derive a las áreas más afectadas -esto ocurre ahora en Parque del Plata, pero se repite en otros balnearios de la Costa de Oro y más.



A los agentes de ese día muchas gracias por su esfuerzo y sigan así.



Por otro lado, quedan varias familias afectadas con sus viviendas con puertas y ventanas rotas, con pérdida de electrodomésticos, ropa, herramientas, y en algunos casos con las viviendas ensuciadas y las paredes manchadas en un acto insano.