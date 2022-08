Ocupas ilegales, FA y sindicalismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Increíble el accionar de la izquierda política y sindical uruguaya, totalmente abocada en destruir a un gobierno electo por la mayoría del pueblo. Con su accionar artero, en aras de las Elecciones del 2024, para recuperar el poder y trotar a sus anchas en el cabalgar totalitario comunista izquierdista.



Poco patriotismo, cero acatamiento a lo que la mayoría del pueblo votó: gobierno o referéndum.



Consigna comunista izquierdista: destruir para ganar. No importa si eso conlleva a crearle dificultades al pueblo, porque más claro que nunca se ve “el cuanto peor, mejor”. Se creen que tienen el poder y son intocables; se crearon un manto sagrado. La palabra de ellos es la única verdad y el 100% de lo que provenga del gobierno, para ellos, está mal.



Inverosímil que haya gente que sólo es votante (no fanática) del FA, les siga creyendo y no vea la realidad del accionar izquierdista comunista; porque dicha realidad rompe los ojos.



Seguro que muchos de esos votantes quieren el bienestar y no el caos, pero deben abrir los ojos. Votar un partido político no implica decirle amén a todo lo que hace.



Con las ocupaciones, es lamentable que un partido político que se llena la boca hablando de democracia defienda a ocupas ilegales de institutos de estudios que violan la Constitución.



Es evidente que ellos las promocionan, es parte del plan.



Hay una ley que prohibe las ocupaciones y el Frente Amplio en vez de actuar a favor de la ley y al unísono del gobierno obligando el desalojo y la no ocupación ilegal, sus legisladores (en algo que dio vergüenza) fueron a controlar a la policía en los desalojos. No lo ve el que no lo quiere ver.



Por otra parte, no vi bien que se destacara el accionar de los ocupas, de que desalojaron en forma pacífica. ¡Nada que destacar! Pero el que vio y escuchó sus cantos, no fueron otra cosa que añejos cantos izquierdistas comunistas de “Arriba los que luchan”, etc. Ninguno cantó “Arriba los que estudian”.



La educación (gratuita) es el futuro para todos ellos, de izquierda o derecha, pero es evidente que eso no les interesa. Están aleccionados y preparados por las dirigencias de izquierda para destruir y crear el caos.



Al país y a la enseñanza no le va a ir muy bien si hay gente y parte de los medios que sigue apoyando a estos grupos organizados izquierdistas comunistas desestabilizadores. ¿Una minoría desestabilizadora puede más que la mayoría del pueblo? Parece que sí.