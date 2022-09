Ocupantes y tareas comunitarias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Todo aquel que infringe la ley queda sometido a penas, en mayor o menor grado, de acuerdo a su delito.



Los ocupantes de institutos, empresas públicas o privadas infringen la ley, entonces deberían ser penados.

Mayores o menores de edad.



No hablemos de prisión, sino de tareas comunitarias.



Por ejemplo, ayudar a las Intendencias a barrer calles, plazas, playas ,etc. Sería una forma correcta y legal de resarcir al pueblo por el daño causado.



Sindicalistas o no deben cumplir la ley, respetar lo público y lo privado.



La mayoría de los ciudadanos lo hacemos y ellos no.



¿Quién le dio el derecho al sindicalismo de hacer lo que quiera con total impunidad y estar por encima de las leyes, de la Constitución y de los derechos de la mayoría?



Lo mismo para los que pintan afuera o adentro de edificios públicos y privados.



Esto no da para más.



¡Hay que respetar la ley!