Ocupaciones sindicales

Respecto a las ocupaciones que se vienen realizando en los centros de estudio y posterior desalojo de parte del gobierno:



¡Hasta cuándo el gobierno va a permitir esta brutal provocación sindical, ocupando lugares de trabajo y centros de estudio!



El pueblo votó a favor de la LUC y en ella se prohibe por ley la ocupación.



Los sindicatos están violando la ley y el que viola la ley debe atenerse a las consecuencias.



Ellos provocan porque quieren que se los desaloje por la fuerza y transformarse en mártires, gritar represión y reclamar derechos.



Lo primero que tienen que hacer es respetar la ley y el derecho de los demás. No son dueños de nada, no son mayoría. El gobierno está en todo su derecho, de una forma u otra, de hacer respetar la ley y el derecho de todos.



Se les debe otorgar un plazo de no más de 15 minutos para desalojar en forma urgente y pacífica, de lo contrario serán desalojados de forma inmediata.



Todo el proceso debe ser filmado y si los ocupantes provocan desmanes deben hacerse responsables.



Las Leyes y la Constitución no las crean los sindicatos.



El FA critica todo lo del gobierno y en el colmo del cinismo no critica a estos sindicalistas que violan la ley y los derechos de los demás, porque son de su propio palo. El Frente Amplio es cómplice.



Respetar la ley y poner orden lo marca la Constitución. Cada cual en su lugar.



Eso no es fascismo, ni derecha, ni represión. Es la mayoría del pueblo que grita basta de ocupaciones, basta de cartelería política dentro de los centros de estudio.



¡Allí se va a estudiar no a hacer política! Los que quieran hacer política que vayan a los comité de base.



La mayoría quiere estudiar y trabajar.



El gobierno siempre debe actuar, como lo está haciendo; la mayoría lo acompañará.