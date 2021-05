Ocupación de terrenos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy propietario de un terreno en balneario Argentino, Canelones.



Cuando concurrí a inspeccionar, como lo hago habitualmente, noto que lo habían cercado. Luego de varias movidas evité su ocupación.



Interiorizándome en la situación descubrí que hay un grupo de colombianos que se dedican a ocupar terrenos en la zona. Esta gente al verse impedida de ocupar el mío, pasó al de al lado. Hice denuncia policial y varias cartas a la Intendencia de Canelones, que ni siquiera respondieron.



Lo que veo además del problema de la ilegalidad, es que no son indigentes que no tienen casa, son personas que simplemente se apropian por placer.



No aportan, no pagan tributos ni impuestos. Se apropian de espacios públicos pues algunos cercaron donde hay una calle incluso.



Como muchos vecinos que cumplimos con las leyes no nos vemos defendidos por ellas. Agradezco la atención de la autoridad correspondiente y estoy a sus órdenes para evacuar cualquier duda.