Ocupación de Magisterio

@| ¡El motivo de esta carta es comunicarles que somos un grupo de estudiantes de Magisterio que estamos muy preocupados por nuestros estudios! Como sabrán, ha salida en la prensa, que nuestro lugar de estudios se encuentra ocupado desde el 03 de Abril de 2018. El presidente ya estuvo reunido con los responsables pero aún no han desocupado. Este causal nos preocupa muchísimo ya que nos vemos rehenes de esta situación y pareciera que a nadie le importa.



Ya perdimos tres semanas de clase y esto nos perjudica para nuestros parciales que se acercan... no queremos más ocupaciones.

¡Necesitamos que se nos escuche ya!! Esta es la otra cara de la moneda del conflicto... Muchos de nosotros ya somos grandes de más de 30 años, consideramos que no estamos para perder más tiempo y nos encontramos ahí para prepararnos y recibirnos de lo que nos gusta, que es la docencia a nivel Primaria y poder trabajar en nuestras escuelas... Sabemos que la situación esta muy complicada ya que se vieron obligados a llamar a maestros jubilados del interior del país y poder cubrir las escuelas sin maestros.



Consideramos que lo que estamos viviendo no es justo y “necesitamos estudiar en un marco tranquilo, sin conflictos”.

Necesitamos que el Presidente de nuestro país este al tanto de la situación que estamos viviendo hoy.



Desde ya les agradecemos este espacio para expresarnos y que nos puedan escuchar.