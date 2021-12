Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Aquellos que tenemos la oportunidad de recorrer en auto por algunos lugares del país, podemos ver que hay varias obras viales en plena construcción.



Por supuesto que esto tiene consecuencias inevitables en el tránsito y hay que tener paciencia. Si criticamos el estado de nuestras rutas y calles, no podemos enojarnos cuando son arregladas o modificadas.



En algún momento hay que comenzar la obra y quizás no den los tiempos que uno quisiera para que la misma finalice sin causar inconvenientes.



Por lo tanto, bienvenidas las obras que darán trabajo a muchos uruguayos y mejorarán nuestra infraestructura que estaba bastante venida a menos y se hacía necesario adecuarla a los tiempos que estamos viviendo.



Dicho esto, también hay que mencionar que los impactos negativos que tienen este tipo de intervenciones se podrían mitigar, si las Autoridades que contratan a las empresas viales les exigieran condiciones básicas para que los cambios transitorios sean sobrellevados de la mejor manera posible.



Por ejemplo, en la Ruta 5, en el cruce con el Cno. Luis E. Pérez, se está construyendo un cruce en desnivel para mejorar el tránsito, que se vio incrementado por la mudanza del Mercado Modelo a la actual UAM. Verán que éste es un buen ejemplo de mala gestión, porque se pueden apreciar claramente dos gruesos errores u horrores.



El primero, fue no realizar esta obra al mismo tiempo que la construcción de la UAM. Ahora hay cientos de camiones y camionetas que a diario concurren a buscar frutas y verduras y el caos es total. Una falta de previsión y gestión del anterior Intendente y del Ministro de Transporte del FA. Dos años duró la obra de la UAM. Me pregunto por qué no se hizo esta intervención durante ese tiempo.



El segundo, es que se ha realizado un corte en la Ruta 5 y en la vía que va hacia el norte, hay que pasar por un improvisado camino de tierra muy mal desarrollado, con pozos enormes y que cada vez que llueve se hace intransitable.



Esto provoca que se formen, en horas picos, largas colas de vehículos tanto para salir como para entrar a la ciudad.



Se soluciona con solo exigir que las vías transitorias tengan mejores condiciones para el tránsito.



Hay que entender que el tiempo vale plata y no puede ser que se pierdan 30 minutos para ir y otros 30 para volver. Es tiempo perdido y eso es plata tirada.



Después podremos también discutir si no sería bueno que se trabaje más horas o los fines de semana, de manera que se pueda terminar antes. Pero acá nos metemos en otro tema más complejo que es el costo de las obras.



Hay pocas empresas viales, no hay competencia y además el sindicato pide y la patronal da. Total, el costo se traslada y el que paga es el Estado.