Riesgo mortal



El Uruguay no sólo está sufriendo cotidianamente la inseguridad pública producida por la delincuencia ejercida en función de la Política de Estado. La Gente también está sobrellevando contingencias relacionadas a la ineptitud, irresponsabilidad, imprevisión, que son la impronta del Frente Amplio. En este caso, nos referimos al M.T.O.P.



Hace muchas décadas que transitamos por la ruta nacional Nº8 a Cerro Largo y hemos asimilado en nuestra sub conciencia como es normal, la dinámica de conducción requerida por cada zona o tramo de la misma.

Hasta Melo son 400 km que insumen varias horas de viaje y ello induce en algún momento cierto grado de pasible desatención por diversos motivos. Ninguno de esos motivos puede ser la mala o insuficiente señalización de la carretera.



El MTOP ha construido aproximadamente 6 ó 7 rotondas en el trayecto de la ruta mencionada, siendo algunas de ellas cuestionables por ya existir un ordenamiento adecuado del tránsito en el lugar.



El suscrito se “comió” una de esas plazas (rotondas) que el MTOP instaló donde antes había una ruta de circulación fluida.



Aparte de los desperfectos, estamos todos vivos de milagro por la atenuación de efectos que produjo una frenada brutal. 5 minutos después. mientras tratábamos de recomponernos para seguir viaje, se produjo otro accidente idéntico, y mientras estuvimos detenidos no sólo se produjeron varias frenadas riesgosas, sino que bajaron de sus vehículos algunos conductores de la zona, para decirnos que con gran frecuencia se producen esos accidentes en dicha rotonda. Es en el Empalme antes de Mariscala.

Cuando el obstáculo fabricado por el MTOP es tan abrupto, la señalización debe ser muy contundente. No basta un solo cartel. Se requiere una fila de carteles escalonados “e ainda mais” un semáforo intermitente de luz amarilla.



Las obras públicas son la columna vertebral del país, pero no deben amontonarse sin ton ni son por motivación “política” y con carencia de funcionalidad, poniendo además en riesgo la vida de la gente. Las muestras más significativas son los corredores de Av. Garzón y Av. Gral. Flores que, gastaron también buena parte de los recursos comunales de Montevideo.