Obras de la IMM

Fallido corredor Garzón



@| Otro traspié de la IMM.



Los días jueves 11 de mayo de 2017 y martes 11 de julio de 2017, en el Salón Cultural y de Eventos del Centro Comercial e Industrial Colón y Zonas Adyacentes, sito en Avenida Garzón 1506, se convocó a reunión con el señor Intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez, siendo recibido por autoridades y socios de la Gremial, Rotary Club Colón, Club de Leones de Colón, Comerciantes, Conductores de Ómnibus, Conductores de Taxis, Complejo Habitacional América, Asociación de Feriantes de Montevideo, Asociación de Jubilados y Pensionistas de Colón, vecinos y vecinas entre otros.



En la oportunidad, al igual que la ex Intendenta Prof. Ana Olivera, el Intendente Ing. Daniel Martínez, admitió en forma clara y contundente, que el corredor Garzón fue un tremendo error y su funcionamiento un desastre, manifestando que tomaría cartas en el asunto al recibir la propuesta unánime de todos los presentes, de que la solución correcta sería llevar el cambio a un nuevo y diferente trazado, con las característica del tramo de Bulevar Artigas, entre Luis Alberto de Herrera y Garibaldi, o sea, tres carriles al norte y tres carriles al sur, instalando los refugios para parada de ómnibus en las tradicionales veredas, lo más simple y funcional, dejando el 11/07/17 en manos del Director de Movilidad Sr. Pablo Inthamoussu, la responsabilidad de planificar las obras de modificación en el tramo del corredor entre calle Carve y Besnes Irigoyen, atendiendo los requerimientos de nuestra comunidad, quedando en que una vez hecho el proyecto, se presentaría ante la Gremial, previo a la iniciación de las obras, para dar nuestra opinión, en apoyo a la gestión del señor Intendente.

Verdaderamente que fue lo que ocurrió, el Señor Pablo Inthamoussu, Director de Movilidad, ignoró a todos los actores involucrados que pedimos la modificación del corredor, en presencia del Señor Intendente y la suya propia, presentando el proyecto como un secreto de Estado, únicamente en el Municipio G, invitando solamente a Concejales Barriales, no respetando y desconociendo lo acordado, a tal extremo, que tomamos conocimiento, cuando la gente de Stiler S.A., iniciaron los trabajos en el corredor, sorprendidos, consultamos a dicha empresa, encargada de la ejecución, y se nos dijo que no estaban autorizados por la Intendencia a darnos información, increíble.



Lo que consideramos una falta de respeto total, y lamentablemente, que volvemos a tener un corredor con múltiples errores y defectos, por una persona creerse que se las sabe todas y subestimar a quienes tenemos echadas las raíces en la zona, que sin duda bien conocemos cada espacio, sus carencias, necesidades, dispuestos a dar nuestros aportes para bien de la comunidad, pero a la vista está, lo que finalmente el Sr. Pablo Inthamoussu hizo a su capricho y antojo con nuestro dinero.



Estimado Intendente, agradecemos su esfuerzo personal y su buena intención para corregir al controvertido corredor que no resultó para ninguno. Lamentamos lo que creímos sería una inversión para encontrar el camino de las soluciones; finalmente lo consideremos como otro gasto más a sumar con nefastos resultados que volvemos a costear los vecinos y vecinas en forma no deseada.



Algún día vendrá quien escuche y trabaje en equipo para lograr una eficiente y eficaz gestión, que hasta ahora no se logró quién sabe porqué, de esta manera manifestamos nuestro descontento.