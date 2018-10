Obras grandes para países grandes

@|China acaba de inaugurar el puente más largo del mundo construido sobre el mar.



Con unos 55 kilómetros de extensión, debe elevarse lo suficiente en algunos lugares, para que puedan pasar grandes cargueros, que en esa zona son muchos. Deberá también soportar grandes tifones, característicos del lugar, correntadas, gran tráfico por sobre el mismo, etc.



Aquí, hubo mucho tiempo una idea que no llegó a plasmarse, que uniría Uruguay con Argentina.



Muchas idas y vueltas, muchas complicaciones, números, cuentas, aranceles, peajes y aínda mais...



En fin, no somos ni por lejos lo que es China, pero hubiese aportado unión en el Mercosur, fluidez en los transportes de productos, agilitar exportaciones, y además si hubiese prosperado el famoso mega puerto de aguas profundas que íbamos a hacer, concentraríamos los productos de la región, para desde Uruguay sacarlos al mundo.



Aquí no hay tifones, por el Río de la Plata, a la altura en que se iba a hacer no pasan los grades cargueros transatlánticos; pero nunca llegó a prosperar.



Que las correntadas, que los sedimentos, que el viento, que quién se haría cargo de los peajes, que esto, que lo otro... En fin, las grandes obras indudablemente son para los grandes, grandes de comercio y grandes de cabeza.