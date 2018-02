Obras de Dieste

Y otros reconocimientos



Muy buena noticia (El Pais, 25.02.18) la de que la UNESCO tal vez declare patrimonio de la humanidad algunas obras de Eladio Dieste. Muy demorado y merecido reconocimiento.



De todos modos, la nota de “Ciudades”, que hace referencia gráfica a la Iglesia de Cristo Obrero en Atlántida y a la Casa Berlingieri en Punta Ballena debería aclarar algunas cosas: Dieste fue ingeniero de formación, aunque también eximio arquitecto (para lo que no necesitó título específico). Y sus obras son en general una muestra fantástica y originalísima de “simbiosis” perfecta entre ingeniería y arquitectura. Pero, en algunos casos, su oficio fue la de estrecho colaborador en las estructuras de obras diseñadas por arquitectos (que no siempre calculan sus estructuras portantes). Como en el edificio “El Pilar” en Pocitos (obra magnífica del Arq. Luis García Pardo)...o la casa Berlingieri, una de las obras del Arq. Antoni Bonet, catalán exiliado (Solanas del Mar, casa de Margarita Xirgu...); quien justamente, la diseñó con cerramientos de bóvedas catalanas, calculadas estructuralmente por el ingeniero Dieste. Y a partir de ahí, los trabajos en cerámica armada del maestro se transformaron en obras de arte...



Creo que vale la aclaración a efectos de no olvidar (en este caso particular) la participación en ese camino de un relevante profesional como Bonet.