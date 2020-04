Uso obligatorio del tapabocas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estoy realmente desconcertado. Es algo evidente que la curva de contagio del Covid-19 se ha mantenido muy baja, porque el virus ha circulado en zonas de la franja costera. No ha llegado masivamente a los asentamientos.



Por lo que he oído, en un estimativo mínimo, hay unas 280.000 personas viviendo en estas condiciones. Si el virus, con su fantástica capacidad de contagio, entra masivamente en estas comunidades, sin duda alguna, vamos a tener un problema de colosales dimensiones.



El gobierno, a mi entender, hasta ahora ha hecho todo bien, menos decretar lo único que evitaría la contaminación, llegar a niveles que saturarían completamente los CTI del servicio de salud disponible. En todo el país, debe decretar como obligatorio, el uso del tapabocas fuera de nuestro domicilio. En los ómnibus, en los comercios, centros de salud, ferias, bancos, oficinas públicas, etc. Obligatoriedad total. Multa de $ 30.000, a quien se vea sin tapaboca, y si no tiene para pagar, que se quede sentado en una silla 24 horas dentro de una comisaría.



Han visto en la TV las colas de los jubilados en el Banco República, conversando con el de adelante o el de atrás, sin tapabocas, a menos de 50 cm.



La cantidad de los positivos que contagian hasta hoy es muy poca. ¿Qué va a pasar si hay un contagio masivo en los asentamientos y estos positivos, sin tapabocas, salen a recorrer la ciudad buscando ganar su sustento?