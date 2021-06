Obligatoriedad de las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En estos momentos me encuentro tramitando la renovación de mi libreta de conducir donde, entre otras cosas, examen psicofísico, de visión, etc. se me solicita el certificado de vacuna antitetánica.



Entonces pienso, por qué en medio de una pandemia mundial del ya famoso y letal coronavirus, no se me solicita también el certificado de vacunación del mismo, como sí me lo solicitan las compañías aéreas para poder viajar al extranjero.



Me pregunto por qué el Congreso de Intendentes a través del SUCIVE no solicitan también dicho certificado a todo aquel que se encuentre tramitando la licencia de conducir automotores y/o birrodados, como una manera de obligar a todos aquellos que no quieren vacunarse, comprometiendo la salud de los que sí nos vacunamos, y así reparar una obligatoriedad que sí se hace con otras vacunas.