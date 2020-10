Obedientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|Como yo no puedo hacer un referéndum contra lo que voté, encargate de hacerlo vos. Tan limpio y claro como nunca. Se acabó la manida “independencia de clase”. Ahora, la dirección del Pit-Cnt -algo que jurídicamente no quiere existir porque no le sirve ser controlado legalmente- se tira de cabeza a perder lo poco de independencia que usaba para justificarse.



La situación, pues, queda en claro. Firmar este pedido es ir contra el camino que el pueblo eligió entre octubre y noviembre de 2019 para salir del corral de ramas en que lo dejó la soberbia que empieza a reconocer el propio Frente Amplio fue el gran motivo de su derrota.



Pero, en lugar de aceptar cabalmente lo que el mismo sostiene, le indica a la sucursal que intente lo que a conciencia sabe es una irresponsabilidad.



Cada quien de aquí en más deberá asumir su conducta. Ya sabemos las invocaciones al consenso y diálogo lo que valen para quienes creen que el fin justifica los medios.



Habrá que ver cuántas firmas de los votantes de la LUC aparecen. Y saber, pues, cuánto aprecian de verdad lo que dicen.