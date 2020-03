¿Nunca podrán ser altruistas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estamos frente a una de las peores crisis sanitarias mundial de los últimos 100 años, con 16.000 muertes y casi 300.000 personas infectadas.



¡Y en nuestro país, el partido opositor protestando por todo!



Javier Miranda al salir hace unos días de Casa de Gobierno, expresó que teníamos que estar unidos. Esta actitud duró menos que un suspiro. Porque hete aquí, que distintos políticos del FA, incitan a desestabilizar contra un gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Primero llamando a cacerolear (esta misma medida la hacían contra la dictadura); luego, Cosse, Andrade, Olesker, Pereira del Pit-Cnt diciendo que hay que ir a la cuarentena obligatoria con la cantidad de excepciones que ello trae. ¡Qué hay que ayudar más a la gente! Y la frutilla de la torta, ¡Vázquez con su soberbia acostumbrada pidiendo cuarentena!



Este señor que estuvo ausente 5 años; que dejó un país con 5% de déficit fiscal; con 45000 niños que dependen del Estado para alimentarse; con más de 2000 personas que duermen en la calle; con 400.000 personas beneficiarias del Mides; con enfermos graves, que para conseguir los medicamentos caros para cualquier patología, debían hacerle juicio al Estado; que pedía el default en 2002; que se peleó con un colono haciéndole escrache en la página de Presidencia, etc. ¡Da cátedra!



No tiene derecho, ¡va a pasar a la historia por la puerta chica!

Señores, ¡porqué no se llaman a silencio y dejan gobernar!

¡Sean altruistas y eleven la mirada! ¡De ésta salimos todos juntos, pero se ve que ustedes no se enteraron!



No subestimen al pueblo, ¡porque si siguen así la gente no los va a votar más! ¡Sólo los obsecuentes lo harán! ¡Porqué no se dan por enterados que ustedes perdieron y ya no son gobierno! ¡Si ustedes hubieran ahorrado, podríamos salir de esta crisis sanitaria con mucha más solvencia económica!



Hace 20 y pocos días que este gobierno asumió y no lo aceptan. ¡Una lástima!



¡La ciudadanía eligió al Dr. Luis Lacalle Pou para que se haga cargo del país! Y lo hace a cabalidad!



Gustavo Zerbino expresó: “Afrontar el virus es difícil pero posible, si lo hacemos todos juntos y unidos, como política de Estado y con apoyo de toda la población”.



¡Esa es la actitud!