De nunca acabar...

@|Parece ser la metodología. Un día sí y al otro también, nos enteramos por la prensa que falta dinero en alguna repartición pública; que hay precios agrandados en una licitación, y así nos tienen entretenidos.



Pero el asunto no empezó hace 15 años, ¿se acuerdan del tristemente célebre Diputado Leonardo Nicolini, cuando falcificó los faxes para incriminar al Ministro García Costa? Luego siguió el Cr. Bengoa, con una chambonada de 15 millones de dólares que le costó al Cr. Astori quemarse las manos. Y seguimos más acá, las aventuras de Mujica con Pluna, el remate trucho, Alas U, que le costaron al Estado más de 300 millones de dólares. Luego tenemos el Fondes y otra chambonada de Placeres con Envidrio; fueron alrededor de 80 millones que nunca más se cobrarán.

Y para no aburrir tanto, les paso la última chambonada de Raulito con Ancap y sus colaterales, que le está costando a todos los uruguayos más de 2.000 millones de dólares.



Ahora todos los días son 10 o 15 millones de dólares que se van y no se sabe cuándo termina.



Lo triste es que ahora salen connotados dirigentes y legisladores del F.A. a dar clases de moral y de cómo administrar los bienes públicos.



Como dice el dicho: el último que salga, que apague la luz.