Los números oficiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Astori nos tenía acostumbrados al silencio propio de quien sumó a su fracaso político particular, el pesado fardo de sus visiones sobre política y economía. Uno y otro muy unidos, desde luego.



Ahora pretende decirnos que no hubo estancamiento en la economía entre 2015-20.



Todos los economistas dicen lo contrario, con más o menos énfasis. Cabe pues ver dónde están los puntos clave.



En ninguno de los años considerados se creció más de 1% o fracciones menores y en los dos últimos por varios períodos trimestrales consecutivos hubo crecimiento nulo o deficitario. Y son números oficiales. Del mismo modo, los datos del INE no permiten hablar de crecimiento y más aún ubican el aumento del desempleo hasta superar casi el 10%.



Por si esto no fuera suficiente, las cámaras empresariales dicen que su producción en la enorme mayoría no creció y más aún fue en sentido contrario.



Y el propio Astori, en sus pronósticos de inflación y déficit fracasó en forma absoluta. Y clamaba que sin acuerdos comerciales con el exterior esto iría de mal en peor y se seguirían perdiendo cientos de millones de dólares pagando justo esa falta.



No es bueno justificar errores propios diciendo y olvidando en paralelo que dos afirmaciones contrarias se eliminan.



En estos días donde se supone que ese partido hace autocrítica y muchos de sus filas citan a la soberbia como motivo de haber perdido, estos dichos afirman que el problema, lejos de superarse, se agiganta. ¿No le parece?