Números de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@| Se difundió el miércoles la presentación de Ancap respecto a los resultados del primer semestre de 2019, “con bombos y platillos” - link https://www.ancap.com.uy/innovaportal/file/8365/1/presentacion-eeff-jun2019-vfinal-2.pdf.



Hice una primera lectura y un análisis de aspectos que no son precisamente positivos.



Siguen comentarios más relevantes.



Confirmado. ¡No es oro todo lo que reluce!



Si comparamos el primer semestre 2018 vs 2019 surgen estos datos clave:



“Margen bruto" desmejoró $ 316 millones (5,4%).



“Gastos de administración y ventas" crecieron $ 341 millones (13,3%).



“Resultado del ejercicio" empeoró $ 736 millones.



En particular:



$ 70 millones más en gastos de “Honorarios y consultoría".



$ 258 millones más en “Beneficio a empleados"



Además:



“Portland" sigue perdiendo y más que el año anterior: $ 154,3 millones vs. $ 108,0 millones .



“ALUR" perdió $ 81 millones y “Gas Sayago" $ 124 millones.



¡Festejen, uruguayos, festejen!