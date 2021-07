Nuevos rumbos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los próximos 28 y 29 Julio, se llevarán a cabo las Elecciones en el SMU.



Las tendencias marcan claramente que se han instalado en el Colectivo Médico dos grandes opciones electorales.



Por un lado, el viejo continuismo oficialista FOSALBISTA y en contraposición, una novedosa pluralista y renovación gremial JUNTOS.



Un Sindicato Médico gobernado durante extensos periodos por una Agrupación, electa con tan solo la quinta parte del electorado médico, lo cual solo tiene su razón de ser tan solo cambiando el orden de la consonante, esto es Principio de Causalidad y no Casualidad. El alto descreimiento en todo el Colectivo Médico reflejado en los altos porcentajes de renuncias o desafiliación, así lo atestiguan.



Un Sindicato Médico que ha literalmente fragmentado una Única Agremiación en varias Corporaciones gremiales, ocasionando que en nuestro territorio nacional existan agremiaciones en paralelo, demostrando franco descontento con la actual conducción sindical.



Resulta difícil de comprender un SMU donde el mayoritario caudal asociado se centra en la capital, desatendiendo al alto remanente de colegas del resto del territorio nacional.



Un Sindicato Médico que ha sido oídos sordos al proyecto del médico como lo representa el factor estudiantil, perdiéndose las actividades científicas, artísticas, culturales, académicas, esas viejas instancias de intercambios científicos, literarios; librando al ostracismo a esos viejos pensadores de la medicina Nacional. El viejo concepto de la Educación Médica Continua tan olvidado en los últimos tiempos por los actuales conductores del SMU.



Un Sindicato médico que ha abandonado grandes patrimonios históricos, dejando devenir en un franco deterioro la perlita de nuestro refugio de descanso como lo fue la tan querida y apreciada Colonia de Vacaciones. No deja de llamar la atención que los mismos actores que se postulan como sus redentores o salvadores, son los mismos responsables que permitieron literalmente su destrucción al cabo de los últimos 5 años. Poco entendible que un accionar indiferente al evidente deterioro busque generar “soluciones mágicas” ante cada instancia electoral.



Y no menos importante lo representa un Sindicato médico que ha gobernado para unos pocos, obviamente en consonancia ideológica con la actual directiva oficialista. Y así podríamos continuar in extenso.



Seamos Positivos. ¿Qué pretender de un sindicato? Comprometerse con todo el cuerpo médico nacional. Sin distinción de ideologías políticas, receptivos e impulsores de todas las iniciativas académicas, científicas, artísticas y culturales, espacios con su correspondiente ámbito de ejecución.

En pocas palabras, un Sindicato en el que todos JUNTOS podamos aportar ideas, trabajando hombro con hombro y volver a recuperar esa identidad lamentablemente perdida por inadecuadas gestiones de quienes al cabo de la última década tuvieron la responsabilidad de llevar un SMU posible, pero que no han hecho otra cosa que generar descrédito en el ex asociado como en la gran mayoría del actual asociado.



Ejercer el Derecho al Voto; su lógica participación electoral tiene un valor fundamental en la Historia de una Agremiación, y JUNTOS creemos posible que así pueda acontecer después del 29 de Julio donde JUNTOS y sin distinción partidaria volvamos a las raíces de un SMU posible. Que así sea.