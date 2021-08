Nuevos rumbos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El próximo 27 Agosto del corriente, participaremos en las elecciones para el Colegio Médico a través de sus órganos Consejo Nacional (CN) y Consejo Regional (CR).



De las listas participantes me voy a referir únicamente a las 2 opciones que han salido a los diferentes medios de comunicación.



Por un lado, tenemos una Lista 3 (FEMI-SAQ-GA) encaramada bajo la consigna de la retención obligatoria del 0.5%, tal como lo han definido sus candidatos. Prueba de lo antedicho lo manifestó su actual candidato a la Presidencia del CN, quien otrora fuese partícipe junto al primer colegiado presidido por el Dr. Torres, allá por el año 2012, en el Pago Obligatorio de un porcentaje ficto sobre las ganancias de cualquier colegiado. Tal propuesta avalada y apoyada por quien ocupa el 4° lugar como candidato al CN por la Lista 3, quien no solo ha salido a la prensa a difundir tal postura, sino que también no ha escatimado en sus conceptos, expresándolo en redes sociales inclusive en la propia Red Médica (espacio de intercambio gremial del SMU).



Obviamente respetando a los colegas y vuestros postulados, no puedo soslayar que tal imposición, más allá de lindar lo arbitrario y vulnerable a la justa retribución que cada colegiado percibe por su labor profesional, sí hacer hincapié que tal determinación implicaría que en lo sucesivo todo Médico pase a aportar un promedio mínimo de cuotificación entre $ 1500 a $ 2000 y de ahí incrementándose paulatinamente, tal como le puede llegar a acontecer a especialidades que inclusive integran dicha Lista 3, en alcanzar aportes mediante cifras extraordinarias inclusive alcanzando 5 dígitos. Sí, entendió bien. ¡Y si no, haga Ud. mismo sus cálculos de aporte a futuro!

Léase bien. Especialidades que casualmente son quirúrgicas como las que conforman la Lista 3, pasarían a engalanar y reforzar las arcas de un Colegio Médico más que saneado monetariamente hablando, superávit demostrado en los últimos balances de la actual gestión.



Contra ese accionar aberrante, que inclusive ha motivado el masivo y justificado descontento, traducido en las urnas con un 40% de votantes, blancos y anulados incluidos, aparece como una luz al final del túnel, la Única Opción que realmente piensa en Todo el Colegiado, sin distinción de especialidades ni ideologías. Basta de acumular riquezas, invirtamos en acciones.



La Lista 4 “JUNTOS”, agrupación que No responde a partidos o ideologías específicas, simplemente con propuestas altruistas, realistas, pensando en ese colega que no puede abonar siquiera un mínimo imponible, decide plantear la No Oligatoriedad en el pago de una Cuota Colegiada.



Simplemente pensando en todo el cuerpo médico y habiendo realizado un análisis a fondo de las finanzas y fondos generados y otro tanto en reservas, nos brinda la posibilidad de que aquellos que opten por su contribución lo hagan recibiendo prestaciones como contrapartida (Jornadas/Becas/EMC/Bibliografía gratuita). Una especie de ese Sentido de Pertenencia y Sentimientos que todo Colegiado pueda manifestar por el solo hecho de Ser Médico y pertenecer a esa bienvenida Colegiación. Pero también sin desatender al que no pueda aportar, pues de ellos también depende una Colegiación y al que todos juntos debemos de apoyar en instancias de fracaso laboral que todos desafortunadamente podamos transitar en ciertas ocasiones, a través de nuestro ejercicio profesional.



Únicamente la Lista 4 piensa en el Colegiado con o sin rubros, pues no solo debemos de expresarlo en ideas, sino llevarlo a la práctica con hechos.



Este 27, ¿votarás agrupaciones que construyen feudos de poder de unos pocos o la verdadera opción de aquellos que piensan en todo el Colegiado Médico sin distinción de ideologías con el solo espíritu de fortalecer nuestro Colegio Médico?



Piénsalo y decídete por Quienes piensan en Todos los Colegas.