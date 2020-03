Nuevos roles de las mujeres uruguayas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|"La Historia no es solo lo que ocurre, sino lo que se recuerda", Juan E. Pivel Devoto.



Estos días, varias noticias han ocupado amplio espacio en los medios de comunicación nacionales, relativas a los nuevos roles que van alcanzando las mujeres en nuestra patria.



La Escribana Beatriz Argimón, es la primer mujer que accede a la Vicepresidencia de la República por voto popular. Además, entre los tres Edecanes del Señor Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, figura por primera vez una Jefa femenina, la Tte. Coronel de la Fuerza Aérea María Etcheverry (vasca tenía que ser para ser pionera).



A su vez, la Vicepresidente tiene dos Edecanes femeninos: La Tte. de Navío Valeria Rodríguez y la Capitán del Ejército Liliana Bayardo.

También la Marina Nacional ha designado Capitán del Barreminas "Audaz", a la Capitán de Corbeta Valeria Sorrenti, siendo, también ella, primera comandante mujer, de un navío de guerra.



Durante la segunda Presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti, el gobierno funcionó en una coalición, entre el Partido Colorado del Presidente Sanguinetti y el Partido Nacional que presidía el Dr. Alberto Volonté.



En ese acuerdo político yo ocupaba el cargo de Ministro de Defensa Nacional. Un día el Presidente Sanguinetti me dijo: “¿Ministro, quiere pasar a la historia?”. A lo que yo contesté con otra interrogante: “¿Que hay que hacer para ello?” - “¿Qué le parece si abrimos las escuelas militares y le damos ingreso a aspirantes femeninos?”.



Como me pareció que ello era una muy buena idea, la apoyé de inmediato. El mérito es del Presidente, yo le acompañé entusiasmado y puse mi firma junto a la suya, en los decretos necesarios para instrumentar el nuevo sistema. Tengo presente el Decreto N° 434/1997, promulgado el 11-11-1997 y publicado el 9-12 del mismo año.



Han pasado 23 años y el resultado ha sido exitoso y los actos implementados estos días, así lo certifican.



También, en ese tiempo se hizo justicia con la Justicia. El Poder Ejecutivo tenía su Guardia de Honor constituida por los "Blandengues de Artigas", el Poder Legislaltivo tenía como Guardia de Honor al Batallón Florida, mientras que el Poder Judicial, el tercer poder del Estado, no tenía guardia ninguna. Se le adjudicó a los Zapadores con sus trajes tradicionales, poniendo en consecuencia en igualdad de condiciones a los tres poderes del Estado.



Tampoco tenía una Guardia de Honor el Ministerio de Defensa Nacional y nosotros pusimos como Guardia de Honor a los Artilleros de Oribe.



Sirva esta carta para dar a conocer el origen de la inserción de las mujeres en los cuerpos de oficiales y jefes de las Fuerzas Armadas Nacionales.