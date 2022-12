Nuevos chats

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ciertamente es muy preocupante saber que hay nuevos elementos en el caso Astesiano, en particular que se le pidiera desde Estados Unidos tomar medidas contra dos legisladores del Frente Amplio por una denuncia contra la concesión de la terminal portuaria. Vaya uno a saber quiénes más estarían siendo investigados por este personaje y su comandita.



Ahora bien, a la actual oposición no debería llamarle la atención, más bien deberían no hacer escándalo por una práctica que fue común durante los gobiernos de izquierda.



Recuerdo en una oportunidad haber escuchado al extinto Diputado Jaime Trobo mencionar que su teléfono de despacho estaba intervenido, de igual forma su celular, por su trabajo con opositores a los regímenes de Cuba y Venezuela.



En la Torre Ejecutiva había asesores cubanos y venezolanos, traídos por Vázquez y Mujica, para enseñar métodos de espionaje; y eso estaba bien porque eran de gobiernos “amigos”.



Y ni qué decir del sistema de escuchas montado por el Ministerio del Interior, “El Guardián“, si no me equivoco.



En consecuencia, los que hoy arman escándalo tratan por todos los medios de agarrarse de lo que venga para dar palo y más palo, y por eso el gobierno tiene que ser firme y salir a contrarrestar toda esta movida opositora con argumentos, con pruebas, con transparencia y con altura.



Una mentira repetida mil veces termina siendo una gran verdad y, lamentablemente, hay muchos compatriotas que se tragan la pastilla, incapaces de indagar e informarse adecuadamente, y por eso terminan votando cualquier cosa.



Desde esta página le pido al Presidente Lacalle Pou que no se deje avasallar por una izquierda mediocre, sin discurso, sin ideas productivas, y que vuelva a las conferencias de prensa, que tan buen resultado dieron en años de pandemia.



Hoy la pandemia es esa, la mentira, el mensaje falso y rastrero que siembra odio y revancha, y que nada bien le hace al país y a su gente, mucho menos a una verdadera democracia.