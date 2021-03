Nuevo túnel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Que las calles se hundan, de buenas a primeras, ya no es noticia. Que haya inundaciones sin solución, tampoco. Pero que una obra que demora más del doble del tiempo estimado, no sirva para el uso indicado, es el colmo!!! Y ya no tenemos más que decir de la inefable comuna capitalina.



Los ómnibus de dos pisos no pasan por un túnel que costó más de 18.000.000 de dólares, que trancó más de dos años el tránsito a la altura del Hospital de Clínicas y el Parque Batlle y que fue ideado y construido para solución del tránsito en una zona conflictiva de la ciudad.



¿Y estos muchachos dicen tener soluciones para el país? ¡No, por favor, no más!