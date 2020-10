Nuevo sistema educativo en Japón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es tan revolucionario que forma a los niños como “Ciudadanos del mundo”, no como japoneses. Se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado “Cambio Valiente” (Futoji no henko), basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y Comenius. Es un cambio conceptual. Entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales, no nacionales. El programa de 12 años, está basado en estos conceptos:



- Cero materias de relleno.



- Cero tareas.



- Y Solo tiene 5 materias, que son: 1. Aritmética de Negocios. Las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras.



2. Lectura. Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y terminan leyendo un libro por semana.



3. Civismo. Entendiendo éste, como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y medio ambiente.



4. Computación. Office, internet, redes sociales y negocios on-line.



5. Idiomas. 4 ó 5 Alfabetos, Culturas, Religiones, entre japonesa, latina, inglesa, alemana, china, árabe; con visitas socializadoras de intercambio a familias de cada país.



¿Cuál será la resultante de este programa?



Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos.



- Son expertos en uso de sus computadoras y celulares como herramientas de trabajo.



- Leen 52 libros cada año.



- Respetan la ley, la ecología y la convivencia.



- Manejan la aritmética de negocios y finanzas al dedillo.



¡Contra ellos van a competir nuestros hijos! ¿Y quiénes son nuestros hijos?



• Chicos que saben más de los chismes de la farándula de moda, que se saben y conocen los nombres y la vida de los artistas famosos, pero nada de historia, literatura o matemáticas, entre otros...



• Chicos que hablan sólo español más o menos, que tienen pésima ortografía, que odian leer libros, que no saben hacer sumas de quebrados, que son expertos en “copiar” durante los exámenes y burlar las normas a los ojos de padres y educadores.



• Chicos que pasan más tiempo viendo y aprendiendo cosas intrascendentes de la Internet, la televisión o partidos e ídolos de “fútbol”, que estudiando o leyendo, casi sin comprender lo que leen, y por ello creen que un jugador de fútbol es superior a un científico.



Creo que tenemos mucho trabajo por hacer y que lamentablemente ni las autoridades del Codicen ni las de la UdelaR están a la altura de los tiempos que vivimos tampoco creo que lo estén los líderes políticos ya que la izquierda está para “el neopobrismo”, que es su negocio y dentro de la coalición multicolor hay tantos de sus integrantes que teniendo 30 o más años en la política no han aportado ni un grano de arena a la educación y ni qué decir de los gremios de la educación en particular y del PIit-Cnt en general que siempre han demostrado lo poco que le interesan sus educandos.