De nuevo Roslik

@|En estos días, el asesinato en tortura del Dr. Roslik, ocurrido hace 37 años, vuelve a tomar estado público, ante una decisión del Ministro de Defensa contra el Presidente del Supremo Tribunal Militar, el Gral. (R) Castellá. Y también vuelve a la discusión el pasado y quién hizo o no hizo, lo que debía hacer.



Este caso, sin embargo, no parecía tener tantas dudas sobre responsabilidades, como para que su vuelta al primer plano tuviera tantas versiones sobre las conductas en el tema.



Para refrescar memorias o para informar de hechos que, por su edad, haya personas que no los conocían, vale ubicar el fin de la dictadura. Y en efecto, el hecho ocurrió el mismo año del Pacto del Club Naval, donde se aceptaron exclusiones no previstas el 27 de Noviembre de 1983 y las elecciones con proscriptos a fines de noviembre de ese mismo año.



Hubo diversas noticias sobre el hecho y varias voces que informaron, con el riesgo correspondiente, sobre sus actores. Y también un expediente, que ahora reaparece en una revisión, donde, de paso, han aparecido otros papeles y documentos, "perdidos o extraviados" en establecimientos militares.



Donde no hay evidencias, uno solo puede pensar o creer lo que más tenga a mano. Y en general puede creer que hubo otros pactos, o como se les llame, entre otros actores para ir o no llegar a mayores sanciones. Incluso se ha dicho de "combatientes" o cosas por el estilo y por esa ruta dejar camino a donde lleve la mente humana.



Pero siguen existiendo historias sin contar y desapariciones sin encontrar. Aquí es donde la pregunta mayor cabe hacerla: ¿hasta cuándo seguiremos mirando el pasado mientras el futuro se nos escapa? Y con ella, otra: ¿no ha llegado el momento en que se diga y asuma todo lo del pasado para dar paz a todos los realmente angustiados por estos temas?