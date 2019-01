Nuevo récord de homicidios

*|Con gran preocupación me entero que cerramos el año 2018 con un incremento de homicidios del 35% respecto al año anterior.



Gran tristeza e indignación por lo que está sucediendo en nuestra sociedad y que no le hayan encontrado una solución. Fallecieron 382 uruguayos el pasado año, más de uno por día.



La cifra es alarmante para un pequeño país como el nuestro. ¡Impacta y causa una gran pena!



Muchas muertes causadas por violencia doméstica o de género; además seis policías fueron asesinados, también taxistas, y muchas personas de bien que trabajaban para sacar el país adelante.



Sin duda hay algo que está muy mal en nuestra sociedad y los encargados y responsables de encontrar una solución no son capaces de hacerlo; es lo que han demostrado hasta ahora.



La seguridad pública se maneja muy mal y como consecuencia tenemos estos resultados.



Hay cientos de familias destrozadas que han perdido a sus hijos. Las personas honestas salen a la calle a trabajar, a estudiar, los delincuentes a matar por dos pesos. ¡Es indignante!



¿Cómo puede ser que en un país con tan pocos habitantes no se pueda vivir tranquilo?



Las políticas de seguridad implementadas han sido un fracaso rotundo. Tenemos un Estado ausente y una gran impunidad delictiva.



¡Basta! Esto no da para más. ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos?

Quiero vivir tranquila, quiero salir a la calle sin mirar para atrás; quiero que mis hijos puedan jugar en las plazas.



Si no son capaces de solucionar esta situación, les pido por favor que se vayan, por el bien de nuestra gente, por nuestro futuro, por nuestro querido Uruguay.