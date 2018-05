Nuevo Proceso Penal Oral

@| Con mucha sorpresa escucho por la radio una propaganda del nuevo proceso penal, que ahora es mas transparente y otros beneficios. No puedo creer que la fiscalía tenga que salir a hacer publicidad del nuevo proceso cuando aparentemente tiene un resultado caótico, que los fiscales tienen cientos de casos, que quien comete un delito si pide perdón y devuelve lo robado queda sin antecedentes... Lamentable este resultado porque lo que está diciendo es que roben y en el muy improbable caso que los agarren pueden devolver todo y pedir perdón que nada queda registrado... Después el Sr. Fiscal General sale a criticar a Layera por sus declaraciones, cuando está claro que la policía detiene muchos delincuentes, pero salen nuevamente a la calle como si nada, de hecho agarran delincuentes con prontuarios importantes, y la gente se pregunta como es que están sueltos con ese “currículum”. En lugar de salir tanto a la prensa y hacer propaganda, el Sr. Fiscal General haría bien en ordenar el caos que hay en su oficina primero, y no salga diciendo que para este cambio que comandó le falta gente, eso tendría que haberlo dicho desde el principio y no luego que fue aprobada la ley, el parlamento no firma cheques en blanco. Lo que sí le ruego es que “todos” los delitos sean registrados y no queden impunes, que además los acuerdos entre las partes deban ser aprobados por el juez actuante y no quede en manos del fiscal y la defensa solamente.