Ante un nuevo Plenario

De pactos y cajas



@| Cuando se realizó el último Plenario del FA era para tratar el informe del Tribunal de Conducta Política sobre Raúl Sendic y había intenciones de aplicar una sanción. No podremos saber lo que sucedió con exactitud, entre la noche de la víspera del Plenario cuando Sendic aún insistía que cumpliría el mandato para el cual el pueblo lo había votado, o sea ser el Vicepresidente de la República hasta el 29 de Febrero del 2020.



Pero durante esa noche y en la madrugada siguiente algo pasó y paso a relatar lo que a mi opinión sucedió. Pepe Mujica, padrino político de Raúl Sendic, habló con el otrora licenciado y le explicó el daño que le estaba ocasionando a la coalición de izquierda y que estaba poniendo en peligro un nuevo gobierno del FA de cara a las elecciones del 2019 y que considerara dar un paso al costado para salir del ojo de la tormenta y que él en persona se comprometía a hablar con todos los líderes para que no se aplique una sanción que lo dejara fuera de las elecciones del 2019.



El pacto se cumplió, Sendic apareció en el Plenario y anunció que renunciaría a la Vicepresidencia de la República y los líderes del FA se mostraron sorprendidos (dignos de un Oscar a la mejor actuación) y “se olvidaron” de sancionar a Sendic, ya que decían que la renuncia ya era suficiente castigo.



El tiempo pasó y llegamos al 2018 con la solicitud de procesamiento de Sendic por parte de la fiscalía. Y sendic nuevamente habla para los micrófonos en busca de una defensa que al menos lo exculpe frente al votante frenteamplista y nos cuenta de que había una cajita en Ancap que contenía los comprobantes (y para hacerlo más creíble agregó) que no solo contenía los comprobantes míos sino los de los demás directores y que esa cajita se extravió a raíz de lo cual se está realizando una investigación interna en Ancap para averiguar lo que sucedió y su abogado agrega que sin comprobantes no hay pruebas para condenarlo.



Vayamos por partes: de ser cierto lo de la cajita y su extravío, hablaría muy mal sobre el departamento contable de la mayor empresa del país y sobre el cuidado para con los comprobantes, dejándola peor que la de un almacén de campaña donde si desaparecen comprobantes, sucede porque el almacenero los utilizó para prender el fuego del asado del domingo. Por otro lado no es solo un comprobante, sino que cada comprobante genera un asiento contable con el cual queda registrado y NO desaparece. A raíz de esas mentiras del otrora licenciado (que raro, otra vez mintiendo) Ancap emite un comunicado en el cual sin decirlo abiertamente, da a entender que Raúl Sendic está mintiendo nuevamente.



Y llegamos al día de hoy, donde ya hay dirigentes frenteamplistas que sin mencionar a Sendic hacen referencia que a veces es mejor callarse que hablar y estamos en la antesala de un nuevo Plenario en el cual se tratará nuevamente el tema de Sendic y su posible candidatura y quizás hasta se hable también sobre el Senador De León, que también incurrió en gastos personales con las tarjetas corporativas. La cuestión es que todo lo que está relacionado con Sendic en este momento en lugar de ayudar al Frente Amplio, lo está hundiendo y no me extrañaría que en este próximo Plenario se llegue a la “olvidada sanción” del Plenario anterior.