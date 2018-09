Un nuevo orden

@| Prosiguiendo con mis reflexiones: nada más lejano a lo real que lo que no tiene antecedentes de ningún tipo. Si se estudia cuántas “soluciones” plantea nuestro hemisferio se verán tantas siglas de institutos como multiplicación de la cantidad de estados tenemos los americanos.

Pues bien: Nafta, Mercosur, OEA, etc. deberán ser unificados por el denominador UA (Unión americana) y ahí plantarse frente a la UE, Pacífico, Asia, etc.



Cerrar fronteras de toda América con 800 millones de habitantes y comida para 7800 millones.



No es un sueño: es una certeza. Me preguntaron si países con problemas actuales debería “entrar” y es claro que todos los americanos son necesarios!!