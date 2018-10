@|Quedó a la vista, lo que será el nuevo Mercosur, realmente no existirá, así lo dio a entender el nuevo gobierno del Brasil.



Al no ser prioridad, es indudable que no se debe esperar más, ya hay que tomar nuevos caminos que nos den garantía de comercio estable.



Hoy por hoy, con estas declaraciones brasileñas, sumado a la mayor crisis que está sufriendo Argentina, es momento de reflexionar y dejar de lado este mercado local, para tratar de que nuestros productos tengan el mayor porcentaje de exportación hacia mercados mas estables, mas valorizados, como lo es el mercado asiático, europeo, etc.



Nunca hemos podido mancomunarnos en buena forma con los socios del Mercosur, siempre hubieron problemas, y con esta gota que derrama el vaso, es momento de dejarlo de lado.



Nuestra economía no puede seguir dependiendo de estos complicados vecinos, debemos mirar hacia el norte antes de quedar realmente atrapados entre estos dos grandes problemas.



China, Vietnam, India, etc., son ejemplos de países que necesitan y necesitarán siempre de granos, carnes, etc.



Pongamos proa hacia esos grandes mercados, y tratemos de escapar de los eternos problemas de los socios del Río de la Plata.