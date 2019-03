Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Escogí el concepto de Hobbes. La democracia debe prevenirse contra los excesivos controles del Estado para no transformarse en una burocracia autoritaria.



La reestructura del BROU ha llevado al cierre de sucursales en varios pueblos del interior, a la instalación de cajeros objetivos de la creatividad de nuestros delincuentes, a que la gente mayor pida ayuda a cualquiera para encarar el cajero, a que controlen cada peso o dólar y finalmente me dicen “tenga una e brou”, hágalo desde su casa. Pero hay aspectos que no son deducibles, debo concurrir a la sucursal, hacer cola, esperar que alguien atienda. ¿Qué mejoró?



En el almacén del barrio, veo que algunas personas compran cien pesos entre yerba, salame, galleta… ¿y se espera que paguen con tarjeta? Al señor que corta el pasto una vez al mes, ¿también deberé pagarle por cuenta BROU? Y a la señora que hace limpiezas por el día, ¿también?

Sepan señores que la gente que trabaja no es problema para el país.



El BPS parece que desde ahora exigirá que declare cualquier pequeña obra domiciliaria de mantenimiento como puede ser pintar, arreglar el baño, construir un parrillero, tanto si lo hago, como si un familiar lo hace o si contrato una empresa… si no seré pasible de inspección, multas y recargos.

Como docente, la DGI me cobra IRPF cada año en cinco cuotas. Me siento orgulloso de ser solidario con la administración, cuando en los hechos no recibo ningún beneficio real. Este IRPF incluye la devolución del Fonasa, devuelto con descuento, cuando en realidad es mi dinero. Gravan la devolución de un gravamen.



Según el sindicato debemos parar para aumentar salarios, mientras que alguien supone que ganamos demasiado y deben aumentar el gravamen.

Por su parte, el Ministro dice que realmente gasto una proporción menor del salario en servicios y tarifas… por lo cual es equivocado decir que las tarifas aumentaron. ¿Por qué se falta el respeto a la inteligencia con esos vericuetos dialécticos?



El mes pasado recibo mi cuenta de UTE, me pareció excesivo, hago el reclamo y se habían equivocado por 5 mil pesos; ¡casualmente a varios vecinos nos pasó lo mismo!



En otra ocasión hago un reclamo a OSE, servicio técnico, quien respondió con excelencia de detalles: mi padrón, ubicación y cuál era el problema. Cuando me presento en servicio comercial, la gerente me responde que no soy cliente de OSE; cuando exhibí el recibo, ¡me reclamó que trajera una cédula catastral! ¡Y no dio trámite al reclamo que OSE técnico ya había resuelto! Dos soluciones en el mismo ente.



El anecdotario podría continuar. La pregunta es: ¿qué ha cambiado en el país?



Y la respuesta es muy simple: el Estado de estar al servicio del ciudadano ha puesto a los ciudadanos a su servicio.