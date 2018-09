@|¡Antes que nada quiero decirle a todos los uruguayos que necesitamos un cambio!



Sí, señores piénselo bien a la hora de votar el nuevo gobierno.



Estuve leyendo la nota sobre expertos economistas que opinan acerca de las medidas que deberá tomar el próximo gobierno.



Si bien no entiendo mucho del tema, quiero decirle al Sr. Rosselli que no estoy para nada de acuerdo con que lo mejor es seguir subiendo impuestos (IVA, Imesi, IRPF). ¡No, Señor! Los ciudadanos de este país ya no damos más. Estamos hartos que nos metan la mano en nuestros bolsillos para seguir manteniendo un Estado gordo y cada vez más perezoso.



Ya han cerrado varias empresas privadas y lo seguirán haciendo si la cosa no cambia.



Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Benavente que “No hay estatura moral para hacer eso”. Sí Sra., Ud. tiene razón hay que hacer una “fuerte reducción” de funcionarios públicos, realizar una “microcirugía” del gasto público y así eliminar el “despilfarro”. ¡Sobresaliente!



Ya estamos cansados de repetir y repetir, los ciudadanos de a pie, que no damos más. Estos gobiernos de izquierda desaprovecharon el viento de cola y ahora es demasiado tarde.



Atrás quedó la famosa reforma del Estado. ¿Ya se olvidaron de Ancap, del desastre de Alur, de la regasificadora y aínda mais? Y todo a costa de nosotros. Estamos cansados de que malgasten el dinero del Estado, que por cierto es nuestro.



Y un tema que me preocupa es lo que dijo el Sr. Munyo, que hay una compleja situación en el mercado laboral, pues suben los salarios pero cae el empleo.



Sin duda que los sindicatos en nuestro país no dan buenos resultados. Son muy eficaces en las empresas públicas que mantenemos todos los uruguayos, ¡pero no en las privadas! Lo que percibo es que tiran de la piola hasta romperla...



El empresario poniendo en riesgo su capital genera fuente de empleo, a pesar de todas las cargas tributarias que le impone el Estado y por si fuera poco debe lidiar con los sindicatos que siguen con las ideas arcaicas de la “explotación”. Y no se dan cuenta que el problema pasa porque tenemos un Estado que nos exprime a todos: empresarios, trabajadores y a los pobres jubilados.



Por eso yo considero que ya está, es tiempo de cambiar; ya probaron y no resultó. Ahora hay que dar oportunidad a gente con otra cabeza. ¡Hay que sacar este pequeño pero gran país adelante!



¡Queremos un nuevo gobierno que proyecte un buen futuro para nuestros hijos!