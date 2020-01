Nuevo gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por suerte el país cambió de gobierno.La verdad es que ya estaba harto de escuchar penurias y quejas de ciudadanos de izquierda. Es que sin darse cuenta, en la cotidianidad, expresaban sus problemáticas del diario vivir. Magros salarios, falta de trabajo, futuro incierto para sus hijos, costo de vida elevado, ideas de emigrar, etc. etc.



Es que sin darse cuenta, entre ellos mismos, ciudadanos de izquierda, le daban palo inconscientemente a sus gobiernos.



En fin, aplaudían la forma de vida de por ejemplo el ex presidente Mujica, pero en la diaria a nadie le gusta imitarlo.



Son ciudadanos de izquierda, pero no son tontos, les gusta viajar, ir a Disney, ahorrar en dólares y tener uno o mas autos, más nuevos que un fusca del 80.



En fin, quizás ahora vivan mejor.