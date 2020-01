Nuevo gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Estaba cantado que iban a poner bombas en todos los puentes y granadas en todos los escritorios, se resisten a perder el poder. Además saben que con un gobierno medianamente exitoso del Partido Nacional y los otros grupos que componen el acuerdo, no vuelven más.



Ahora sí es necesario auditorias en todos lados y si hay corrupción, “pa dentro".



Pero lo curioso es que no saben con quién se meten, no saben que somos el partido que fundó la República, que nuestros mayores se desangraron en las cuchillas para defender las libertades que hoy tenemos todos.



Los uruguayos todos amantes de la honradez administrativa y de las leyes, tenemos absoluta confianza en nuestro Presidente que el 1° de Marzo se hará cargo de ordenar el país. Y en los Ministros que tendrán que actuar con mano firme para que el barco llegue a buen puerto.



En la Enseñanza, factor clave, ha designado gente de primera. La educación será fundamental para que los orientales sean libres pensadores y no como ahora que están presos de las ideologías foráneas.