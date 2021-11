Nuevo dólar turista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El gobierno argentino puso a disposición de los “despistados” turistas una cotización especial, y la posibilidad de depositarlos en una caja de ahorro a un cambio “especial”.



El cambio (legal) no es tan malo, pero avisémosles que en la calle les darán $A10 o $A15 más por dólar. Si una familia tipo viaja por una semana, llevando US$ 1000, la diferencia que van a ganar será de $A 10.000 a $A 15.000. Cifra ésta que le daría a esta familia para los gastos de comida de toda la estadía.



Además, debemos aclararles que si no llegan a usar esos dólares depositados, no crean se los vayan a devolver en billetes verdes...



En fin, con tal de quedarse con nuestros valiosos dólares, inventarán cualquier tipo de artimaña...