Nuevamente el juego de Navidad

@| Al abrir el diario de ayer, martes, nos encontramos con la noticia de que Cabildo Abierto pretende votar la “Ley Forestal” el próximo jueves… y como argumento, dice que lo apoya el Movimiento “Un solo Uruguay”, que muestra su fuerza en el resultado de la votación del BPS.



… nuevamente mezclando ingredientes a un guiso que tiene un único interés… no vamos a meternos en él, pero que abiertamente, a fin de año, pretende poner en jaque la coalición de gobierno, entregando una “zanahoria” al Frente Amplio.



Por un lado, en mi caso, voté a un candidato de “Un solo Uruguay” en el BPS, pero no voté a “Un Solo Uruguay”, sino al candidato; por otro, después de un año en el que los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente explicaron con información clara y objetiva que los alcances de la ley votada el pasado año en diputados eran erróneos, y que el fondo de la cuestión podía ser solucionada por la vía del decreto, toman esta decisión absolutista y retrógrada.



Nos consta que pasaron por la Comisión del Senado expertos, productores y trabajadores de todo tipo y sin distinción política aclararon la situación, con oídos más o menos abiertos por parte de los representantes de Cabildo Abierto. Nos consta que profesionales y académicos que militan en el Frente Amplio y que han ocupado cargos de jerarquía, no están de acuerdo con esta ley, y conjuntamente con sus colegas de otros partidos, han intentado que los cabildantes entren en razón.



¿Cuál es la razón que pretende una vez más, al cierre de las actividades parlamentarias, sacar de la galera esta Ley con media aprobación, presionando esta vez con un falso argumento “el apoyo de un grupo de productores de una zona del país” y mendigando votos oportunistas de algunos senadores frentistas que no tienen memoria sobre el apoyo que dieron los 3 gobiernos del Frente Amplio a desarrollar la actividad foresto-industrial?



Señor Senador Manini Ríos, señores Representantes de Cabildo Abierto: por favor ahórrenos el espectáculo bochornoso de otra sesión como la de 2020… Uruguay entero lo agradecerá, y el evento pasará a la historia…